В Северной Осетии впервые за 100 лет отремонтируют школу

Правительство Северной Осетии: в станице Архонская к октябрю 2022 года отремонтируют школу

В станице Архонская Северной Осетии впервые за 100 лет отремонтируют школу. Капитальный ремонт здания планируется заверить к концу октября 2022 года, передает ТАСС.

«СОШ №1 станицы Архонская — одна из старейших в республике, состоит из двух помещений. Первое было построено из дерева в 1902 году и изначально отводилось под госпиталь. Второе возвели в 1926 году. Капитально объект не ремонтировался ни разу», — рассказали в пресс-службе правительства региона и добавили, что на модернизацию объекта выделено 73,6 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

Отремонтировать предстоит не только фасад заведения, окна, крышу и инженерные сети, но и полностью заменить отопительную и вентиляционную системы. В настоящее время начались кровельные и электромонтажные работы, стены очищены от старой штукатурки, а стяжка полов выполнена на 50 процентов.

Ранее в июле сообщалось ,что в Северной Осетии в рамках проекта «Сохранение исторической памяти Осетии. Наследие прошлого» волонтеры благоустроят территории цыртов — могильников XV—XIX веков. Все объекты будут нанесены на карты, а фамильные могильники — в паспорта туристических маршрутов.

