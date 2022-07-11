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Переживший покушение глава Мелитопольского района описал свое состояние

Глава Мелитопольского района Сигута заявил, что находится в полной безопасности

Фото: @ibudenov

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута, переживший покушение, описал свое состояние. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что находится в полной безопасности после того, как на него попытались напасть.

Как уточняет ГУ МВД по Запорожской области, совершивший попытку покушения на главу Мелитопольского района являлся частью украинской преступной сети. В ведомстве также добавили, что руководство группировки, которая готовит теракты в Запорожье, располагается на подконтрольных Киеву территориях.

Ранее сообщалось, что покушавшийся на жизнь Сигуты диверсант ликвидирован — он оказывал сопротивление и был застрелен при задержании. Сам глава района не пострадал. По мнению местных властей, за нападением стоит «киевский режим».

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Алевтина Запольская
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