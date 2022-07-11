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Невеста отменила свадьбу из-за цвета кожи лица жениха

Telangana Today: индийская невеста отменила свадьбу из-за цвета лица жениха

Фото: Amit Dave / Reuters

В индийском городе Бхартана, штат Уттар-Прадеш, невеста отменила свадьбу из-за слишком темного цвета кожи жениха. Об этом сообщает Telangana Today.

Инцидент произошел в четверг, 7 июля, на свадьбе Ниеты и Рави Ядав. Сначала все шло по плану: согласно традиции, жених и невеста обменялись гирляндами и должны были перейти к самому бракосочетанию. Следующей частью стала саатфера — традиция, согласно которой невеста и жених семь раз обходят священный огонь и произносят клятвы.

На втором круге Ниета внезапно передумала выходить замуж и попросила остановить церемонию. Она сказала, что жених, пришедший на свадьбу, — не тот, с которым ее знакомили перед этим. Девушка добавила, что его цвет лица был слишком темным, не стала слушать уговоры родственников и покинула праздник.

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Отец жениха подал заявление в полицию и потребовал, чтобы семья невесты вернула подаренные невесте драгоценности.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака отменили свадьбу после того, как невеста устроила истерику из-за прикосновения жениха. По словам невесты, это произошло, когда жених надевал на ее шею гирлянду.

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Евгения Черкасова
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