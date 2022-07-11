Сенатор Цеков счел возможным установление контроля над Славянском за насколько недель

Контроль над Славянском важен, поскольку имеет и символическое значение, и военное, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Он имеет большое психологическое и моральное значение, я в этом абсолютно убежден. Cопротивление Донбасса началось со Славянска, города с таким хорошим названием, которое демонстрирует очень тесное прошлое и настоящее представителей славянских народов. Кроме того, есть и военное значение, но об этом должны говорить представители Генерального штаба», — сказал российский политик.

В 2014 году после начала противостояния на юго-востоке Украины Славянск перешел под контроль Донецкой народной республики (ДНР). Однако в результате боев, продолжавшихся около двух месяцев, Киев вытеснил ополченцев и вернул город. Сейчас, по мнению Сергея Цекова, не потребуется много времени, чтобы поменять расстановку сил.

Думаю, что это произойдет быстро, в течение нескольких недель Сергей Цеков российский сенатор

«С учетом той тактики, которую избрали наши вооруженные силы, а это тактика, направленная на сохранение жизней военнослужащих российской армии, а также армий Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР), скорость здесь не играет большую роль», — заключил политик.

Как сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, Союзные силы взяли под контроль село Богородичное в ДНР. По его словам, готовится наступление на Славянск.

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — написал он в Telegram-канале.

Также Киселев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили от курорта «Голубые озера» в сторону Славянска.

По данным народной милиции ДНР, территория была очищена от украинских военных. При этом, отступая, они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.