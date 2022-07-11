В ЛНР заявили об удержании Северска Украиной с помощью заградотрядов

Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что Украина пытается удержать Северск заградотрядами

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что город Северск в ДНР Украина пытается удержать с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города.

Он указал, что в Северске в настоящее время остаются подразделения территориальных батальонов и мобилизованных нацгвардейцев, обученные части Вооруженных сил Украины были отведены в пригород или в сторону Славянска.

По словам Мирошника, местные жители сообщают об обстрелах со стороны Артемовска, применяются кассетные заряды, аналогичные тем, что использовались при провокации в Буче.

Посол ЛНР добавил, что штурмовые подразделения народной республики еще не вошли в город, но находятся очень близко и готовятся к зачистке.

Ранее стало известно, что союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Как отметил Мирошник, по информации местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений».