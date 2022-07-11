В ЛНР заявили об отступлении украинских войск в сторону Славянска

В МВД ЛНР сообщили об отступлении ВСУ от курорта «Голубые озера» к Славянску

Вооруженные силы Украины отступили от курорта «Голубые озера» в сторону города Славянска. Об этом заявил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости.

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что территория курорта была очищена от украинских военных. При этом, отступая, они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.

Ранее стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное и развивают наступление на Славянск.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в сторону Славянска и в пригород населенного пункта были отведены обученные части ВСУ.