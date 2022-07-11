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В России сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе

Политолог Бальбек сравнил приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал пиаром приказ украинского лидера Владимира Зеленского вернуть юг Украины и сравнил его с решением высадиться на Марсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского политолога, с таким же успехом глава украинского государства мог дать команду высадиться на Марсе: теоретически все возможно, а практически — неисполнимо.

«Все СМИ, захлебываясь от восторга, кричат о грядущем контрнаступлении, о мощи западного оружия — как минимум на пару месяцев президент Украины великий полководец», — подчеркнул Бальбек. В сегодняшней Украине ложь о разгроме российской армии является необходимым политическим трендом, добавил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать юг страны. По его словам, в настоящее время ВСУ располагают приблизительно одним миллионом бойцов, чтобы выполнить эту задачу.

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Сергей Истомин
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