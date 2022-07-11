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В России предложили способ уменьшить издержки застройщиков

«Известия»: в Госдуму внесут предложение по отмене акциза на жидкую сталь

Фото: Unsplash.com

В Госдуму внесут предложение по отмене акциза на жидкую сталь, об этом сообщил председатель комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов. Эксперты прогнозируют, что такое решение станет способом уменьшить издержки застройщиков из-за удешевления металла, однако резкого падения стоимости недвижимости не стоит ожидать, передают «Известия».

В условиях санкций акциз приводит к убыткам металлургов, из-за роста себестоимости производства на 50 процентов к 2022 году они были поставлены на грань выживания, указал директор по работе с госорганами компании «Северсталь» Андрей Леонов.

Минфин и Минпромторг в настоящее время следят за ситуацией на рынке, в случае падения рентабельности в отрасли ниже критического уровня ведомства готовы рассматривать вопрос о пересмотре формулы акциза на жидкую сталь.

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что текущее снижение стоимости металла до уровня 2020 года дает основание для отмены акциза, но только если цены на внутреннем рынке вновь не начнут расти.

Руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова добавила, что такая мера позволит улучшить ситуацию в металлургии и заложить основу стабильного развития. По ее словам, удешевление металла в среднем на 30 процентов снижает издержки застройщиков, что позволит осуществлять эффективное планирование, создавать новые проекты и увеличивать объемы жилищного строительства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство видит риски существенного снижения рентабельности металлургических предприятий в России. По его словам, по сравнению с апрелем загрузка производственных мощностей сократилась на 25 процентов. Министр также предложил рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь, что позволит снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль.

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Марина Совина
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