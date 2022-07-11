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ВСУ обстреляли из натовской РСЗО населенный пункт в ДНР

Три человека погибли в Степано-Крынке после обстрела ВСУ из натовской РСЗО HIMARS

Фото: Narciso Contreras / Getty Images

Три человека погибли в Степано-Крынке после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) из натовской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает РИА Новости.

Среди пострадавших 39 человек. Ведомство также ведет поисковые работы по четырем жителям.

«Отметим, что все пострадавшие являются волонтерами общественной организации "Молодая Республика"», — сказано в сообщении центра. Подчеркивается, что во время обстрела волонтеры находились в населенном пункте с гуманитарной миссией по оказанию помощи людям.

Ранее украинские военные обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Украина получила отправленные Вашингтоном РСЗО HIMARS 23 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Алевтина Запольская
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