Тарасова высказалась об исключении фигуриста-чемпиона ОИ из украинской федерации

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала исключение Виктора Петренко из ФФКУ идиотским

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об исключении олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) за участие в ледовом шоу Татьяны Навки. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Тарасова раскритиковала решение украинской федерации, назвав его идиотским и злобным. «Он выполняет свою работу. Другой работы нет. На него ходят смотреть сотни детей. Думаю, это очень благородная работа», — сказала она.

Ранее стало известно, что Петренко был исключен из ФФКУ. Чемпион ОИ был лишен поста вице-президента организации. В ФФКУ назвали поведение Петренко постыдным. До этого участие украинца в шоу Навки раскритиковали в Национальном олимпийском комитете.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле в мужском одиночном катании. Тогда он выступал за Объединенную команду, в состав которой входили атлеты из бывших республик СССР. На Играх-1988 Петренко завоевал бронзу, защищая цвета советской сборной.