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Инструкцию действовавших в Чечне террористов нашли у украинских военных

РИА Новости: украинских военных учили по инструкции действовавших в Чечне террористов

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Украинских морпехов учили на учебниках действовавших в Чечне террористов, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным издания, в ноутбуке украинского морского пехотинца нашли инструкцию для террористов, составленную с учетом боевых действий в Чечне 1990-х годов. В ведении указано, что документ был «захвачен в результате оперативных мероприятий в Чеченской Республике». В нем указано, что инструкция «может быть полезна думающим офицерам».

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В первой части говорится о действиях в горах и лесу, указал источник агентства. В ней есть главы об организации засады и минировании местности. Вторая часть посвящена действиям в населенном пункте — азам конспирации и боям в случае раскрытия террористической ячейки в городских условиях.

По данным издания, наличие таких инструкций может говорить о том, что украинских военных заранее готовили к террористическим действиям.

Ранее Минобороны России заявило о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокации с хлором в Николаевке Донецкой народной республике (ДНР).

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Марина Совина
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