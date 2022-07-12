Раскрыты подробности проекта автомобиля Apple

The Information: автомобиль Apple выйдет без рулевого колеса и педалей

Apple намерена запустить свой беспилотный автомобиль в 2025 году. Об этом сообщает издание The Information.

Журналисты медиа подготовили информацию о первом автомобиле под брендом Apple и раскрыли подробности проекта. Согласно источнику, американская компания длительное время тестирует прототип беспилотника и несколько раз сталкивалась с разочаровывающими результатами. Так, инсайдеры привели пример, когда во время одного из испытаний машина отреагировала на появление пешехода на дороге не торможением, а резким маневром в сторону. В Apple пришли к выводу, что если бы пилот не остановил авто, то произошло бы ДТП.

В материале также описывается устройство автомобиля. Уточняется, что Apple пытается получить разрешение на создание авто без рулевого колеса и педалей. Сиденья в салоне будут обращены навстречу друг другу, чтобы пассажиры могли общаться во время поездки. Также выяснилось, что бывший дизайнер Apple Джонии Айв продолжает сотрудничать с компанией.

В ходе тестов автомобиля инженеры также выяснили, что машина уверенно ведет себя на заранее определенных участках дороги, однако сталкивается с проблемами навигации по незнакомой местности. Инсайдеры рассказали, что далеко не все в компании позитивно настроены относительно проекта — так, топ-менеджер Apple Крейг Федериги «особенно скептически» относится к разработке беспилотного автомобиля. В корпорации запланировали запуск своего авто на 2025 год.

Ранее известный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что в 2025 году Apple также должна выпустить второе поколение своей гарнитуры альтернативной реальности. Первое поколение шлема VR/AR должны представить в 2023 году.