Раскрыт дешевый VR-шлем от Apple

Инсайдер Мин-Чи Ко: Apple выпустит бюджетную гарнитуру смешанной реальности в 2025 году

В течение ближайших трех лет Apple выпустит несколько гарнитур смешанной реальности. Об этом в своем блоге на Medium рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Согласно информации специалиста, американская компания запланировала выпуск нескольких гарнитур смешанной реальности. Под понятием шлем смешанной реальности (mixed reality) Ко подразумевает устройство, которое будет работать в виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Эксперт отметил, что в 2025 году Apple выпустит второе поколение гарнитуры — девайс окажется бюджетным.

Кроме дешевого шлема альтернативной реальности, IT-корпорация представит второе поколение профессионального шлема VR/AR. Компания еще не открыла для себя данный рынок — согласно раннему сообщению Мин-Чи Ко, Apple представит первую гарнитуру смешанной реальности в начале 2023 года.

По прогнозу специалиста, поставки подобных устройств от Apple достигнут количества 10 миллионов единиц в 2025 или 2026 годах. Автор считает, что это станет возможным благодаря интеграции нового девайса в экосистему.

В конце мая журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что прототип первой гарнитуры VR/AR представили совету директоров Apple. Стоимость устройства может составить около 2000 долларов.