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Рассекречена стоимость VR-гарнитуры Apple

Bloomberg: Apple представила совету директоров первую версию шлема смешанной реальности

Фото: Mike Segar / Reuters

Специалисты Apple представили первую версию гарнитуры VR/AR совету директоров компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации журналиста агентства Марка Гурмана, в Apple закончили разработку шлема смешанной реальности. Источники в корпорации рассказали, что работающие над устройством инженеры уже показали новый девайс руководителям. Прототип аппарата представили совету директоров, в который входят глава Apple Тим Кук и восемь независимых управляющих.

Также Гурман выяснил, что в последние недели Apple ускорила разработку специальной операционной системы для устройства. По словам инсайдера, этот прогресс в сочетании с презентацией на совете директоров предполагает, что дебют продукта может состояться в ближайшие несколько месяцев. Также автор рассекретил стоимость гарнитуры — шлем смешанной реальности будет стоить не менее 2000 долларов, или около 125 тысяч рублей.

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Специалист рассказал, что на ранних этапах разработки инженеры Apple тестировали свое программное обеспечение дополненной реальности на гарнитурах виртуальной реальности HTC Vive. Журналист отметил, что ранний прототип девайса был создан еще в 2017 году, однако тот аппарат был разработан исключительно для тестирования и никогда не рассматривался в качестве готового продукта.

Ранее аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что Apple не успеет выпустить шлем виртуальной и смешанной реальности до конца 2022 года. По мнению специалиста, компания представит аппарат на рынке в 2023 году.

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Андрей Ставицкий
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