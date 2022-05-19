Рассекречена стоимость VR-гарнитуры Apple

Bloomberg: Apple представила совету директоров первую версию шлема смешанной реальности

Специалисты Apple представили первую версию гарнитуры VR/AR совету директоров компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации журналиста агентства Марка Гурмана, в Apple закончили разработку шлема смешанной реальности. Источники в корпорации рассказали, что работающие над устройством инженеры уже показали новый девайс руководителям. Прототип аппарата представили совету директоров, в который входят глава Apple Тим Кук и восемь независимых управляющих.

Также Гурман выяснил, что в последние недели Apple ускорила разработку специальной операционной системы для устройства. По словам инсайдера, этот прогресс в сочетании с презентацией на совете директоров предполагает, что дебют продукта может состояться в ближайшие несколько месяцев. Также автор рассекретил стоимость гарнитуры — шлем смешанной реальности будет стоить не менее 2000 долларов, или около 125 тысяч рублей.

Специалист рассказал, что на ранних этапах разработки инженеры Apple тестировали свое программное обеспечение дополненной реальности на гарнитурах виртуальной реальности HTC Vive. Журналист отметил, что ранний прототип девайса был создан еще в 2017 году, однако тот аппарат был разработан исключительно для тестирования и никогда не рассматривался в качестве готового продукта.

Ранее аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что Apple не успеет выпустить шлем виртуальной и смешанной реальности до конца 2022 года. По мнению специалиста, компания представит аппарат на рынке в 2023 году.