Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыты сроки анонса VR-гарнитуры Apple

Инсайдер Мин-Чи Ко: Apple анонсирует гарнитуру смешанной реальности в январе 2023 года

Фото: Trac Vu / Unsplash

Компания Apple запланировала анонс нового продукта — VR-гарнитуры — на начало 2023 года. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Ко отметил, что Apple не анонсировала гарнитуру виртуальной и дополненной реальности на мероприятии WWDC и не «оставила никаких подсказок». На основе наблюдений и информации от источников специалист сделал вывод, что производство девайса задерживается из-за коронавирусных ограничений в Китае.

Как считает Мин-Чи Ко, Apple запустит тестирование шлема VR/AR в конце года. В январе 2023 года компания проведет презентацию, на которой впервые представит новый продукт. Кроме сроков анонса автор раскрыл информацию о том, что в течение двух-четырех недель после презентации устройства Apple начнет рассылать специалистам инструменты для разработки приложений для девайса с поддержкой смешанной реальности.

В отчете Ко говорится, что предзаказы гарнитуры будут открыты во втором квартале 2023 года. Устройство смешанной реальности должно попасть на полки магазинов непосредственно до мероприятия WWDC, которое состоится в июне 2023 года.

В начале лета источники NYT сообщили, что Apple отложила анонс гарнитуры альтернативной реальности до 2023 года. Уточняется, что во время разработки в Apple обратили внимание на технические проблемы и нехватку приложений для устройства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В ООН отвергли обвинения Киева в адрес России в краже украинского зерна
Жители российского города пожаловались на яму-долгожительницу
Оценено влияние санкций на оплату россиянами коммунальных услуг
Раскрыты сроки анонса VR-гарнитуры Apple
Россиянам перечислили главные правила похудения летом
ЦБ разрешил россиянам отправлять за границу больше денег
В США вспомнили о советском «Фальсификаторе»
Американским инвесторам запретили покупать российские акции
Чемпионка UFC Шевченко раскрыла секрет своего господства
В Италии положительно оценили заявление Медведева об отношении к врагам России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.