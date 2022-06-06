Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Перечислены проблемы нового продукта Apple

NYT: у VR-гарнитуры Apple появились проблемы с приложениями и процессором

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Apple отложила анонс гарнитуры альтернативной реальности до 2023 года. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Как стало известно инсайдерам, во время разработки шлема виртуальной и дополненной реальности Apple обратила внимание на нехватку приложений. По словам аналитиков, чтобы стать популярной, на платформе должны появиться разнообразные программы, «выходящие за рамки нишевого мира видеоигр».

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

Также журналисты перечислили другие проблемы нового продукта. Источники NYT рассказали, что ранние попытки создать прототип устройства с поддержкой VR и AR не увенчались успехом из-за низкой вычислительной мощности оборудования и процессора. Кроме того, проблемы с аккумулятором вынудили Apple отложить релиз гарнитуры до 2023 года.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Apple привлекла для создания видеоконтента для устройства альтернативной реальности нескольких голливудских режиссеров — например, Джона Фавро. Представители Apple и Фавро отказались комментировать данную информацию изданию.

Специалисты медиа отметили, что запланированное на 6 июня мероприятие WWDC 2022 будет посвящено в основном операционным системам и сервисам. Также Apple может представить новое поколение ноутбука MacBook Air.

В конце мая источники Bloomberg сообщили, что Apple представила первую версию гарнитуры VR/AR совету директоров компании. Журналист агентства Марк Гурман рассказал, что шлем смешанной реальности будет стоить не менее двух тысяч долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на закрытие неба на пути в Сербию для самолета Лаврова
Тренер Волкова назвал желаемого соперника для россиянина в UFC
В посольство Франции в Москве прислали кости и бахилы из Крыма
Макс Корж отменил выступления в российских городах
Посольство США в России «переименовало» Пушкина
Собиравшегося убить одногруппников студента отправили на принудительное лечение
61-летняя Джулианна Мур появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
Посла России вызвали в МИД Италии из-за обвинений СМИ в антироссийской кампании
TikTok восстановил аккаунт «Sputnik Молдова»
Невеста выгнала с торжества пришедшую в свадебном платье подругу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.