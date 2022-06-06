Перечислены проблемы нового продукта Apple

NYT: у VR-гарнитуры Apple появились проблемы с приложениями и процессором

Apple отложила анонс гарнитуры альтернативной реальности до 2023 года. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Как стало известно инсайдерам, во время разработки шлема виртуальной и дополненной реальности Apple обратила внимание на нехватку приложений. По словам аналитиков, чтобы стать популярной, на платформе должны появиться разнообразные программы, «выходящие за рамки нишевого мира видеоигр».

Также журналисты перечислили другие проблемы нового продукта. Источники NYT рассказали, что ранние попытки создать прототип устройства с поддержкой VR и AR не увенчались успехом из-за низкой вычислительной мощности оборудования и процессора. Кроме того, проблемы с аккумулятором вынудили Apple отложить релиз гарнитуры до 2023 года.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Apple привлекла для создания видеоконтента для устройства альтернативной реальности нескольких голливудских режиссеров — например, Джона Фавро. Представители Apple и Фавро отказались комментировать данную информацию изданию.

Специалисты медиа отметили, что запланированное на 6 июня мероприятие WWDC 2022 будет посвящено в основном операционным системам и сервисам. Также Apple может представить новое поколение ноутбука MacBook Air.

В конце мая источники Bloomberg сообщили, что Apple представила первую версию гарнитуры VR/AR совету директоров компании. Журналист агентства Марк Гурман рассказал, что шлем смешанной реальности будет стоить не менее двух тысяч долларов.