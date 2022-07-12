Россиянина осудили на 2,5 года за участие в запрещенном АУЕ

В Адыгее местного жителя осудили на 2,5 года за участие в запрещенном в России АУЕ

В Майкопском районе Адыгеи местного жителя осудили на 2,5 года за участие в деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по региону Татьяна Фадеева.

По данным следствия, в 2015 году россиянин, находясь в колонии за кражу и распространение наркотиков, вступил в АУЕ. После этого он стал размещать у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» изображения с символикой АУЕ, культивировать устои тюремной жизни, распространять «воровские правила» и поддерживать общение с другими заключенными, находящимися в местах лишения свободы. Когда мужчина освободился из колонии, продолжил пропагандировать криминальную идеологию. Спустя время его вновь осудили за распространение наркотиков.

В январе 2022 году об экстремистской деятельности фигуранта узнали сотрудники ФСБ. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело.

26 мая сообщалось, что в Астрахани российские заключенные получили срок за вербовку сокамерников в запрещенное АУЕ.