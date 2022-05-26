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Российские заключенные получили срок за вербовку сокамерников в запрещенное АУЕ

В Астрахани склонявшие к участию в АУЕ сокамерников российские заключенные получили срок

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Астраханской области два российских заключенных 22 и 23 лет получили по четыре с половиной года колонии особого режима за вербовку сокамерников в запрещенное в России движение АУЕ («Арестантский уклад един»). Об этом в четверг, 26 мая, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Как установил суд, с июля по ноябрь 2021 года осужденные склоняли к участию в АУЕ троих сокамерников в СИЗО №3 Астраханской области. Кроме того, один из вербовщиков передал несовершеннолетнему заключенному написанную им листовку с основами идеологии движения. Россияне признаны судом виновными по статье 282.2 УК РФ («Склонение и вербовка лица в деятельность экстремистской организации») УК РФ.

20 мая сообщалось, что в Иркутской области двое осужденных ИК-14 предстанут перед судом за участие в АУЕ.

Деятельность АУЕ-движения в 2020 году была признана экстремистской и запрещена на территории страны решением Верховного суда Российской Федерации.

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Владимир Седов
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