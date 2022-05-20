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Двоих российских заключенных осудят за организацию ячейки запрещенной АУЕ

В Иркутской области двое осужденных ИК-14 предстанут перед судом за участие в АУЕ

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

В Иркутской области осужденные, отбывающие наказание в ИК-14 ГУФСИН России, предстанут перед судом за участие в деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, двое заключенных, находясь в колонии и являясь так называемыми смотрящими за колонией, ШИЗО и помещением камерного типа, вовлекали в АУЕ новых членов и убеждали осужденных передавать деньги для материальной поддержки других участников и организаторов экстремистского движения.

В августе прошлого года их преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ. В Иркутской области это был первый случай, связанный с организацией ячейки АУЕ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд запретил клип дуэта рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и блогера СМH (Руслан Тушенцов) за пропаганду запрещенного в России экстремистского АУЕ-движения.

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Елизавета Новикова
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