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В России запретили клип Инстасамки за пропаганду движения АУЕ

Суд в Санкт-Петербурге запретил клип дуэта Инстасамки и СМН за пропаганду АУЕ-движения

Кадр: INSTASAMKA / YouTube

В Санкт-Петербурге суд запретил клип дуэта рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и блогера СМH (Руслан Тушенцов) за пропаганду запрещенного в России экстремистского АУЕ-движения. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что иск с требованием заблокировать музыкальное видео под названием «АУЕ» подали представители военной прокуратуры. Ролик был размещен на видеохостинге YouTubе. По его сюжету Инстасамка в оранжевом комбинезоне поет о тюремном быте.

Суд выявил в клипе нецензурные выражения, информацию и изображения, «пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру АУЕ».

Ранее в апреле Инстасамка рассказала, что уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Певица объяснила своим фанатам, что ее эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России. «Не могу делать веселую музыку, когда мне грустно и тревожно», — написала Зотеева.

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Сергей Равин
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