Снаряд ВСУ попал в дом ребенка в Макеевке

Минздрав ДНР сообщил, что ВСУ обстреляли дом ребенка в Макеевке

Дом малютки в Макеевке Донецкой народной республики поврежден в результате обстрела со стороны украинских Вооруженных сил (ВСУ). В него попал снаряд. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского Министерства здравоохранения.

«Зафиксировано попадание на территорию Республиканского специализированного дома ребенка города Макеевки... Повреждения здания, гаражей и автомобилей уточняются», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавших среди воспитанников учреждения и сотрудников в результате обстрела нет.

В воскресенье, 10 июля, сообщалось, что три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины в Шахтерском районе Донецкой народной республики. Раненые были госпитализированы в медицинские учреждения. Еще четверо числятся пропавшими, ведутся поиски.