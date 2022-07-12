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Байден направил на ратификацию протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Байден направил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на ратификацию Конгрессу
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Shawn Thew / CNP / Global Look Press

Президент США Джо Байден направил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на ратификацию сенату американского Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

2 июля Джо Байден отправил в Конгресс письмо о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Согласно процедуре приема новых стран-участниц, Конгресс должен ратифицировать решение. Американский лидер направил отчет в «определенные комитеты Конгресса».

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Марина Совина
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