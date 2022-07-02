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Байден отправил в Конгресс письмо о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Байден отправил в Конгресс отчет о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Джо Байден отправил в Конгресс письмо о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно процедуре приема новых стран-участниц, Конгресс должен ратифицировать решение. Американский лидер направил отчет в «определенные комитеты Конгресса».

29 июня НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что перспективное вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст реальную угрозу для России. По словам дипломата, становясь членами альянса, Швеция и Финляндия «становятся объектами натовского планирования», то есть НАТО будет планировать операции с территории этих стран.

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Варвара Кошечкина
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