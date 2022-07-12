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Российские заводы начнут работать на отходах

Российские заводы перейдут на топливо из отходов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российские заводы начнут работать по-новому ради спасения планеты. Цементные и металлургические предприятия перейдут на топливо из отходов, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский экологический оператор (РЭО).

Переход на биотопливо произойдет в рамках отраслевой программы о применении вторсырья на промышленных предприятиях. В разработке проекта участвовал РЭО, программа прошла межведомственное согласование. 28 заводов согласились начать работать на альтернативном топливе.

Потенциальный объем потребления биотоплива в России оценивается в три миллиона тонн в год. Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что переход, требующий модернизации оборудования и актуализации документации, возможно совершить к 2025 году. Топливо будет состоять из различных отходов, в том числе от производства кокса, нефтепродуктов, потребления на производстве и утилизации резиновых изделий.

Ранее в июле в России решили использовать биотопливо для отопления домов. Минстрою, Минэнерго и другим ведомствам поручили разработать изменения в законодательстве, которые позволят использовать для этих целей древесные отходы.

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