Дома в России захотели отапливать отходами

Котельные в России захотели перевести на топливо из древесных отходов

Минстрою, Минэнерго и другим ведомствам поручили разработать изменения в законодательстве, согласно которым дома в России можно будет отапливать древесными отходами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Власти захотели перевести угольные и мазутные котельные на биотопливо, включая мусор от деревообработки и топливные гранулы (пеллеты), получаемые из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. В первую очередь нововведение коснется регионов, где есть необходимые объекты — Алтайский край, Ростовская и Новосибирская области. Ведомства должны разработать предложения к 15 июля.

По словам властей, биотопливо поможет снизить выбросы в атмосферу — в некоторых городах страны источником выбросов становятся именно объекты коммунальной инфраструктуры. При этом перевод на древесные отходы котельных не скажется на тарифах.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заметил, что в России увеличится количество отходов от пиломатериалов, а, соответственно, появятся ресурсы для топлива. «Из-за запрета на экспорт необработанного "круглого" леса, существенно выросло количество предприятий, осуществляющих глубокую переработку пиломатериалов, что ведет к росту количества отходов, которые также перерабатываются в топливные гранулы», — объяснил депутат.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) захотели использовать в строительстве домов отходы этой отрасли, включая осколки кирпичей и линолеум. Повторное использование материалов планируют регулировать на законодательном уровне.