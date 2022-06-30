Дома в России захотели строить из осколков кирпичей и линолеума

В РЭО предложили использовать в строительстве домов отходы от сноса построек

В Российском экологическом операторе (РЭО) захотели использовать в строительстве домов отходы этой отрасли, включая осколки кирпичей и линолеум. Об этом сообщают «Известия».

В РЭО уточнили, что больше всего строительного мусора образуется при ремонте и сносе построек. «В городах преобладают такие виды отходов, как бетон и железобетон, осколки кирпичей, лом асфальта, древесина, стеклобой и линолеум. Все эти материалы можно использовать повторно», — заявил генеральный директор оператора Денис Буцаев.

Повторное использование материалов планируют регулировать на законодательном уровне. На 2022-2030 годы Минстрой и РЭО разработали программу «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства», ее рассмотрят в правительстве.

В декабре 2021 года вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила благоустроить территории страны с помощью мусора с промышленных и коммунальных предприятий. По ее словам, из отходов можно строить дороги, временные сооружения, делать тротуарную плитку и скамейки.