Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Дороги и скамейки в России предложили делать из мусора

Абрамченко: коммунальные и промышленные отходы можно направить на благоустройство улиц

Фото: АГН «Москва»

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила благоустроить территории страны с помощью мусора с промышленных и коммунальных предприятий. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Можно строить дороги, можно строить даже лесные дороги, такие временные сооружения, можно заниматься благоустройством территорий, делать тротуарную плитку, даже скамейки можно делать из отходов», — заявила чиновница.

Материалы по теме:
Зеленый шпиль. Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
Зеленый шпиль.Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
6 декабря
Чистый эксперимент. Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
Чистый эксперимент.Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
24 декабря

Абрамченко добавила, что Российский экологический оператор (РЭО) разработал перечень технологических решений для переработки отходов, который поспособствует созданию в стране экономики замкнутого цикла. Таким образом в России планируют снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее РЭО и Росавтодор подписали меморандум, согласно которому к 2030 году доля мусора при строительстве дорог в России должна достичь 30 процентов. Для этого подойдут такие отходы, как компост, вторичные полимеры и резиновая крошка из утилизированных покрышек.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ЦБ отреагировал на информацию о контроле всех денежных переводов россиян
Россияне получат новый доступ к многомиллионной библиотеке видео
Рябков сравнил важность вопроса о вступлении Украины в НАТО для Москвы и Киева
России предложили способ собирать больше налогов
В Кремле прокомментировали ситуацию с омикроном в России
Матвиенко высказалась о подготовке вторжения на Украину
Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам
Песков рассказал о важности переговоров России и НАТО
Кремль прокомментировал блокировку «ОВД-инфо»
Матвиенко высказалась о законопроекте об ужесточении наказания за пытки в России
Российский врач развеяла миф о популярном способе избавления от переедания
Отказ от мигрантов на стройках признали невозможным
Раскрыта первая особенность iPhone 15
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter