Дороги и скамейки в России предложили делать из мусора

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила благоустроить территории страны с помощью мусора с промышленных и коммунальных предприятий. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Можно строить дороги, можно строить даже лесные дороги, такие временные сооружения, можно заниматься благоустройством территорий, делать тротуарную плитку, даже скамейки можно делать из отходов», — заявила чиновница.

Абрамченко добавила, что Российский экологический оператор (РЭО) разработал перечень технологических решений для переработки отходов, который поспособствует созданию в стране экономики замкнутого цикла. Таким образом в России планируют снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее РЭО и Росавтодор подписали меморандум, согласно которому к 2030 году доля мусора при строительстве дорог в России должна достичь 30 процентов. Для этого подойдут такие отходы, как компост, вторичные полимеры и резиновая крошка из утилизированных покрышек.