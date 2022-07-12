Назван предел падения курса биткоина

Экономист Беляев назвал предельным падение курса биткоина до 19 тысяч долларов

Падение курса биткоина было ожидаемым, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, криптовалюта достигла своего минимального предела и продолжит держаться на отметке около 19-20 тысяч долларов. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что курс биткоина опустился до отметки в 19,6 тысяч долларов. Такой отметки криптовалюта в последний раз достигала 6 июля, сообщает РБК.

Биткоин лопнул

«Если коротко, биткоин падает из-за того, что у него нет никакой реальной основы кроме какой-то веры в то, что биткойн — это чудодейственная валюта. Был определенный момент хайпа на информационной волне или потому, что он был нужен для проведения теневых операций, или на искусственно созданном спросе, когда он рос. Это подогревало цену. Это был самораскручивающийся процесс, который подстегивал ажиотаж. Рано или поздно это должно было закончиться. Люди, которые что-то понимают в валютных проблемах, предсказывали это с самого начала и для биткоина, и для любой другой криптовалюты», — высказался Беляев.

Предсказать до какого предела упадет биткоин сложно, отметил экономист. «Люди, которые купили валюту по определенному курсу, может быть, по 20-30 тысяч долларов, будут ее держать до последнего. И у них будет вера в то, что когда-нибудь вернутся времена, когда они смогут хотя бы свести на ноль свои затраты на биткойн. А надежда умирает последней, как вы знаете», — объяснил Беляев.

Но вот эти 19-20 тысяч долларов — это тот предел, ниже которого людям будет сложно опуститься. Видимо, на этой подушке биткоин и будет покоиться Михаил Беляев финансовый аналитик

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможности создания российской криптовалютной биржи в рамках Московской биржи.

«Это подразделение, которое будет работать в рамках уважаемой организации, с большими традициями, привыкшей активно взаимодействовать с Центробанком (ЦБ) — она лучше всех справится с задачей осуществления операций с криптовалютой», — допустил Аксаков.

Депутат добавил, что криптовалюты окажутся в центре внимания нижней палаты российского парламента в осеннюю сессию, будут представлены законопроекты по регулированию их оборота.