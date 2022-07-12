Пельш высказался о замене Маслякова на предстоящей игре КВН
Телеведущий и музыкант Валдис Пельш высказался о своей предстоящей замене руководителя «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова на встрече выпускников КВН в Екатеринбурге. Подробности он раскрыл в разговоре с изданием «Телепрограмма».
Шоумен напомнил, что уже провел одну игру 1/8 финала КВН наряду с другими российскими звездами. «Сейчас меня попросили провести встречу выпускников. Никакой сложной задачи передо мной не стоит, но, судя по тому, что это предложение поступило после 1/8 финала Высшей лиги, — значит, я не так плохо провел ее», — прокомментировал собеседник журналистов.
По словам Пельша, вопрос о причине смены ведущих стоит задавать руководству компании «АМиК», которая производит КВН. Ведущий также заявил, что «не уполномочен» говорить о наличии или отсутствии проблем со здоровьем у людей, которых он «очень уважает». «Когда мне позвонили и попросили провести [игру], то я лишних вопросов не задавал», — добавил он.
О том, что Пельш вместо Маслякова проведет игру-встречу выпускников КВН, которая пройдет 15 июля в Екатеринбурге, сообщил сайт программы. Уточнялось, что руководитель КВН не сможет прибыть в этот город «по непредвиденным причинам».
Ранее сын Маслякова, Александр Масляков-младший, сообщил, что телеведущий вернулся в КВН и будет присутствовать на новых играх текущего сезона.
В феврале Масляков объявил, что повторно заразился коронавирусом, поэтому пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. Он также сообщил, что в это время в качестве ведущих программы будут выступать «люди, не чужие игре». После этого по одной игре 1/8 финала КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.