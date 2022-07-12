Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Пельш высказался о замене Маслякова на предстоящей игре КВН

Пельш словами «я лишних вопросов не задавал» прокомментировал замену Маслякова на игре КВН

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Телеведущий и музыкант Валдис Пельш высказался о своей предстоящей замене руководителя «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова на встрече выпускников КВН в Екатеринбурге. Подробности он раскрыл в разговоре с изданием «Телепрограмма».

Шоумен напомнил, что уже провел одну игру 1/8 финала КВН наряду с другими российскими звездами. «Сейчас меня попросили провести встречу выпускников. Никакой сложной задачи передо мной не стоит, но, судя по тому, что это предложение поступило после 1/8 финала Высшей лиги, — значит, я не так плохо провел ее», — прокомментировал собеседник журналистов.

По словам Пельша, вопрос о причине смены ведущих стоит задавать руководству компании «АМиК», которая производит КВН. Ведущий также заявил, что «не уполномочен» говорить о наличии или отсутствии проблем со здоровьем у людей, которых он «очень уважает». «Когда мне позвонили и попросили провести [игру], то я лишних вопросов не задавал», — добавил он.

Материалы по теме:
«Если семья без урода — значит, он еще на работе» «Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
1 июля 2020
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть» Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
3 июля 2021

О том, что Пельш вместо Маслякова проведет игру-встречу выпускников КВН, которая пройдет 15 июля в Екатеринбурге, сообщил сайт программы. Уточнялось, что руководитель КВН не сможет прибыть в этот город «по непредвиденным причинам».

Ранее сын Маслякова, Александр Масляков-младший, сообщил, что телеведущий вернулся в КВН и будет присутствовать на новых играх текущего сезона.

В феврале Масляков объявил, что повторно заразился коронавирусом, поэтому пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. Он также сообщил, что в это время в качестве ведущих программы будут выступать «люди, не чужие игре». После этого по одной игре 1/8 финала КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
В Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть
Биолог назвала сроки новой вспышки COVID-19 в России
Первый случай заражения обезьяньей оспой зарегистрировали в России
Роспотребнадзор оценил состояние первого заболевшего оспой обезьян россиянина
Появилось видео последствий обстрела Новой Каховки
Удар по Новой Каховке назвали терактом
США предупредили о росте цен на нефть до 140 долларов при одном условии
Стало известно о намерении Урганта продолжить карьеру в России
Микки Рурк раскритиковал Тома Круза за его роль в фильме «Топ Ган: Мэверик»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.