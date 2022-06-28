Масляков будет присутствовать на новых играх КВН текущего сезона, сообщил его сын

Телеведущий и руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков вернется в КВН и будет присутствовать на новых играх текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил его сын, Александр Масляков-младший.

«Александр Васильевич [Масляков] действительно вернулся на сцену КВН», — сказал собеседник агентства.

Масляков уже провел третью игру 1/8 финала КВН, которая прошла 24 июня. Ведущими первой и второй игр 1/8 финала стали шоумены Дмитрий Нагиев и Дмитрий Хрусталев. Согласно сайту передачи, ведущими двух следующих игр станут Вадим Галыгин и Валдис Пельш.

2 февраля Масляков объявил, что повторно заразился коронавирусом, поэтому пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. Он также сообщил, что в это время в качестве ведущих программы будут выступать «люди, не чужие игре».

Позже Масляков-младший заявил, что его отца на сцене временно заменят шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский. Спустя несколько дней в телевизионном творческом объединении «АМиК» добавили, что пятым временным ведущим КВН станет Валдис Пельш.