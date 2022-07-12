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Выявлены факторы тяжести COVID-19

В Каролинском институте тяжесть COVID-19 связали с метаболической перестройкой в клетках

Фото: Kirill Braga / Reuters

Ученые Каролинского института в Швеции выявили потенциальные факторы, связанные с тяжестью COVID-19 на клеточном уровне. Результаты опубликованы в журнале Cell Systems.

Сначала исследователи разделили пациентов на группы в зависимости от молекулярной сигнатуры, указывающей на легкую, умеренную или тяжелую форму COVID-19, а затем определили метаболическую перестройку, которая была связана с тяжестью заболевания.

Образцы крови пациентов с коронавирусом на разных стадиях заболевания были проанализированы с использованием нескольких методов РНК-анализа, включая выявление количественных изменений в иммунных клетках, называемых мононуклеарными фагоцитами. Эти изменения играют важную роль в способности иммунной системы уничтожать вторгшийся в организм патоген и способствовать заживлению и восстановлению.

Вирус использует питательные вещества хозяина для репликации и размножения. Он изменяет поток метаболитов через метаболическую сеть в свою пользу. С другой стороны, хозяин противодействует вирусу посредством воспалительного иммунного ответа. Основные метаболические изменения происходят в лейкоцитах, называемых моноцитами, в центральном метаболическом пути — цикле Кребса, который является источником энергии для клеток. Перейстройка приводит к дисфункциональному иммунному ответу, который может прогрессировать до тяжелого заболевания.

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