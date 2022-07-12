Главред популярного в России издания пожаловалась на преследование
Главный редактор популярного издания BURO. Екатерина Дарма рассказала, что страдает от преследования. По словам российской журналистки, некая девушка, представляющаяся как Мира Миру, отправляет ей письма с угрозами и постоянно звонит по телефону. Об этом Дарма сообщила в своем Telegram-канале.
«Речь идет не только о сети, где она навязчиво пишет мне, звонит, иногда по сто (!!!) раз за день (с разных номеров, разумеется), моим близким, написывает e-mail и сообщения всем, до кого может достучаться, шлет оскорбления и угрозы (изнасиловать, задушить, убить, облить кислотой, чего только не было)», — пожаловалась журналистка. Она добавила, что девушка также физически преследует ее в офисе издания и на публичных мероприятиях в Москве.
Дарма также опубликовала скриншоты нескольких сообщений, полученных от сталкерши. В них девушка признается журналистке в любви, просит у нее прощения, а также заявляет о ненависти к ней и угрожает ей смертью.
Главред издания отметила, что сталкерша преследует ее в течение двух лет. По словам Дармы, девушка требует ее внимания. «Я долго терпела, думала, что обсессия по незнакомому человеку рано или поздно должна закончиться. (...) Я долго не хотела писать этот пост, но, боюсь, кроме общественного порицания и культуры отмены, нет других способов выстроить щит против таких ситуаций», — написала она и попросила у подписчиков совета, как поступить.
Ранее сообщалось, что сталкер дважды проник в дом американской певицы Тейлор Свифт. Его арестовали и предъявили обвинения в незаконном проникновении и преследовании. Перед этим в дом другой артистки, Арианы Гранде, также забрался преследовавший ее фанат.