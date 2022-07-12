Главред популярного в России издания пожаловалась на преследование

Главный редактор BURO. Екатерина Дарма сообщила, что получает угрозы от сталкерши

Главный редактор популярного издания BURO. Екатерина Дарма рассказала, что страдает от преследования. По словам российской журналистки, некая девушка, представляющаяся как Мира Миру, отправляет ей письма с угрозами и постоянно звонит по телефону. Об этом Дарма сообщила в своем Telegram-канале.

«Речь идет не только о сети, где она навязчиво пишет мне, звонит, иногда по сто (!!!) раз за день (с разных номеров, разумеется), моим близким, написывает e-mail и сообщения всем, до кого может достучаться, шлет оскорбления и угрозы (изнасиловать, задушить, убить, облить кислотой, чего только не было)», — пожаловалась журналистка. Она добавила, что девушка также физически преследует ее в офисе издания и на публичных мероприятиях в Москве.

Дарма также опубликовала скриншоты нескольких сообщений, полученных от сталкерши. В них девушка признается журналистке в любви, просит у нее прощения, а также заявляет о ненависти к ней и угрожает ей смертью.

Главред издания отметила, что сталкерша преследует ее в течение двух лет. По словам Дармы, девушка требует ее внимания. «Я долго терпела, думала, что обсессия по незнакомому человеку рано или поздно должна закончиться. (...) Я долго не хотела писать этот пост, но, боюсь, кроме общественного порицания и культуры отмены, нет других способов выстроить щит против таких ситуаций», — написала она и попросила у подписчиков совета, как поступить.

Ранее сообщалось, что сталкер дважды проник в дом американской певицы Тейлор Свифт. Его арестовали и предъявили обвинения в незаконном проникновении и преследовании. Перед этим в дом другой артистки, Арианы Гранде, также забрался преследовавший ее фанат.