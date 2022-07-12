Стали известны детали о личности убитого в тренировочном бою казачьего атамана

Убитый в Подмосковье казачий атаман Капитонов оказался «целителем» и язычником-родновером

Убитый в тренировочном бою в Подмосковье казачий атаман Сергей Капитонов оказался язычником-родновером, целителем школы рейки (нетрадиционной медицины, в которой исцеление происходит через накладывание ладоней), а также сторонником других эзотерических и мистических практик. Эти детали стали известны корреспонденту «Ленты.ру», который ознакомился с интервью казака и информацией, опубликованной на личной странице Капитонова в социальной сети «ВКонтакте».

Среди фотографий Капитонова опубликован снимок диплома, согласно которому тот владеет первой ступенью школы целительства Усуи рейки, которая позволяет ему «лечить» ряд заболеваний передачей собственной энергии через накладывание рук.

О нечеловеческих способностях казачьего атамана заявляли и в «Великом Братстве Казачьих войск Руси и Зарубежья», в котором состоял Капитонов. Соратники казака заявляли, что Капитонов «никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства».

В интервью подмосковному телевидению Капитонов заявлял, что мир вокруг пропитан энергией и магнетизмом — об этом он якобы узнал еще в советские годы в фонде парапсихологии Васильева, где он общался на темы эзотерики с учеными и докторами наук. «Я в этой теме уже более сорока лет», — рассказывал в интервью казак.

Также он отмечал, что его род уходит корнями в тысячелетия, и по религиозным взглядам он является родновером — при обращении ему было дано имя Первослав. На родноверческие взгляды Капитонова указывала и используемая казаком символика — на его странице регулярно встречаются солярные символы, в том числе похожее на свастику «Черное солнце». Подобные символы в российской правоприменительной практике трактуются как нацистская символика: так, в 2020 году крымчанину назначили административный штраф за демонстрацию «Черного солнца», а жителю Ярославля — за татуировку с символом «Коловрат».

В соболезнованиях подписчики Капитонова отмечали, что увидятся с ним в «Велесовых лугах». Одновременно с этим на своей странице Капитонов периодически публиковал фотографии со служб в православных храмах.

О гибели атамана стало известно 11 июля. Мужчина участвовал в тренировочном бою на шашках в Московской области и случайно получил смертельное ранение. По факту гибели казака возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.