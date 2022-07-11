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Казачьего атамана закололи саблей во время боя в Подмосковье

Baza: атамана казачьих войск закололи саблей во время тренировочного боя в Подмосковье

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Московской области из-за несчастного случая во время тренировочного боя погиб атаман казачьих войск, член «Великого Братства Казачьих войск Руси и Зарубежья» 58-летний Сергей К. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По сообщению издания, тренировка проходила в районе города Истра — казак дрался на саблях с 64-летним спарринг-партнером Алексеем П. Во время учебного боя атаман зашел за спину партнера, и тот случайно вонзил саблю ему в грудь.

Пострадавший скончался до приезда медиков.

Руководство «Великого Братства Казачьих войск Руси и Зарубежья» не признает официальных процедур государственной регистрации и считает, что закон о казачестве «дурно пахнет». По заявлению руководства движения, оно представляет собой многотысячную, «если не многомиллионную гвардию патриотов, которая стояла и стоять будет за Веру, Царя (Президента) и Отечество».

Ранее сообщалось, что на Кубани казаки избрали атаманом станицы Каневской чиновника из администрации 43-летнего Андрея Патворова и отстегали его плеткой.

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