Казаки заявили о нечеловеческих способностях погибшего в бою на шашках атамана

Казачье общество приписало погибшему в бою на шашках атаману нечеловеческие способности

Казачьего атамана закололи саблей во время боя в Подмосковье

Начало событий в новости Казачьего атамана закололи саблей во время боя в Подмосковье

Организация «Великое Братство Казачьих войск Руси и Зарубежья» прокомментировала трагическую гибель члена общества, атамана Сергея Капитонова и приписало ему нечеловеческие способности. Сообщение с рассказом об особенностях организма погибшего опубликовано на официальном сайте братства.

По заявлению пресс-службы, атаман Капитонов обладал способностями целителя, никогда не болел сам, а кроме того, мог ломать острые предметы незащищенными участками тела.

Казак мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 кг пластину из гвоздей. Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства заявление «Великого Братства Казачьих войск Руси и Зарубежья»

Сообщение о смерти атамана было проиллюстрировано фотографиями, запечатлевшими рубку яблока на груди казака.

О гибели атамана стало известно 11 июля. Мужчина участвовал в тренировочном бою на шашках в Московской области и случайно получил смертельное ранение.

По факту гибели казака возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.