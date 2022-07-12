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Врачи назвали главные причины развития диабета у женщин

Врач Йейтс предупредил, что сидячий образ жизни повышает риск развития диабета у женщин

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Спровоцировать сахарный диабет и инсулинорезистентность могут COVID-19 и неправильный образ жизни, заявили врачи Томас Йейтс, Кэтлин Уайн и Роберт Х. Шмерлинг. Главные причины, которые повышают риск развития заболевания, они назвали в беседе с изданием Eat This, Not That!.

Согласно последним исследованиям, у людей, переболевших коронавирусом, в течение года после перенесенного заболевания на 40 процентов повышена вероятность развития диабета. Доктор медицинских наук Кэтлин Уайн объяснила, что на данный момент ученые еще не установили, существует ли прямая связь между COVID-19 и диабетом, или же болезнь в любом случае проявилась бы, и вирус лишь ускорил процесс ее развития.

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Врач-физиотерапевт, преподаватель кафедры физической активности и здоровья в Университете Лестера (Великобритания) Томас Йейтс, предупредил, что спровоцировать инсулинорезистентность и преддиабетическое состояние может сидячий образ жизни. Более высокому риску подвержены ведущие малоподвижный образ жизни женщины. При этом, по словам специалиста, небольшие получасовые тренировки не станут эффективной профилактикой заболевания, если женщины все остальное время проводят в сидячем положении.

Привести к диабету способно и неправильное питание. Врач Роберт Х. Шмерлинг рекомендовал придерживаться сбалансированной диеты, в которую входят фрукты, бобы, орехи, овощи и цельнозерновые культуры, чтобы предотвратить развитие заболевания. В то же время стоит следить за количеством потребляемого сахара и рафинированных углеводов.

Также специалисты напомнили, что одной из главных причин инсулинорезистентности и диабета по-прежнему остается избыточный вес. Чтобы держать его под контролем и снизить риск возникновения опасных эндокринологических заболеваний, важно регулярно заниматься спортом. Врачи предложили ходить пешком не менее двух часов в неделю и выполнять физические упражнения три-четыре раза в неделю.

Ранее фитнес-тренер Алексей Дождев и ведущий специалист оперативной и восстановительной ортопедии, травматологии, артрологии Артур Фомичев рассказали об опасных последствиях плоскостопия. По словам специалистов, эта патология может привести к травмам колена, перенапряжению мышц, искривлению осанки, слабости мышц ног, боли и дискомфорту в шее, а также к проблемам с равновесием.

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Наталья Обрядина
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