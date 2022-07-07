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Эксперт рассказал об опасных последствиях плоскостопия

Специалист по ЛФК Алексей Дождев: плоскостопие ведет к искривлению осанки

Фото: Wikiemirati / Wikimedia

Эксперты утверждают, что развитие плоскостопия приводит к опасным последствиям, а исправлять его нужно в самом раннем возрасте. О том, как предотвратить плоскостопие, «Ленте.ру» рассказали специалист по ЛФК и физической реабилитации, фитнес-тренер Алексей Дождев и ведущий специалист оперативной и восстановительной ортопедии, травматологии, артрологии Артур Фомичев.

По словам Алексея Дождева, при плоскостопии стопа приобретает характерный уплощенный вид. Эта патология является отклонением в нормальном состоянии опорно-двигательного аппарата и приводит к нарушению биомеханики движения.

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По словам эксперта, плоскостопие может стать причиной травмы колена, перенапряжения мышц, искривления осанки, слабости мышц ног, боли и дискомфорта в шее, проблем с равновесием.

Причин возникновения плоскостопия может быть несколько. Это ожирение, неправильная обувь, проблемы соединительной ткани (например, дисплазия), возрастные изменения и другие. Но самая основная — это слабость мышц стопы

Алексей Дождевспециалист по ЛФК и физической реабилитации, фитнес-тренер

Дождев отметил, что происходит это по причине недостаточной нагрузки на стопы. По его словам, в древности люди ходили босиком по неровной поверхности. Это давало постоянную стимуляцию стоп и нагружало мышцы. «Сейчас мы в основном передвигаемся по плоским твердым поверхностям — бетон, асфальт. Стопа не тренируется должным образом и теряет свои свойства», — говорит он.

Фомичев рассказал, что исправить плоскостопие возможно только до семилетнего возраста. «После этого возраста вылечить невозможно. Мы способны лишь скорректировать своды стоп и оставить или замедлить прогрессирование. Сюда входит целый комплекс: стельки, массаж, физиотерапия, гимнастика, подбор правильной обуви в гардеробе», — отметил врач.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что последствия развития плоскостопия зависят от того, как организм приспособится к условиям в отсутствии лечения.

В одних случаях происходит деформация пальцев стопы, на этом проблема останавливается. В других случаях суставы стопы начинают постоянно болеть, ходьба становится испытанием, начинают беспокоить отеки, затем — суставы выше: голеностопные, коленные, тазобедренные

Артур Фомичевведущий специалист оперативной и восстановительной ортопедии, травматологии, артрологии

Фомичев резюмировал, что деформации лечатся уже только оперативным вмешательством. Поэтому важно своевременно обращаться и наблюдаться у врача-травматолога-ортопеда.

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Вера Владзиевская
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