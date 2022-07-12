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Польша и Израиль решили снова нормализовать отношения

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава и Тель-Авив решили снова нормализовать отношения
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Janis Laizans / Reuters

Польша и Израиль решили возобновить процесс нормализации дипломатических отношений — первым шагом стало взаимное возвращение послов. Об этом во вторник, 12 июля, заявил польский президент Анджей Дуда, передает РИА Новости.

В соцсетях президент Польши написал, что договорился с израильским лидером Ицхаком Герцогом о начале нового этапа отношений в дипломатической истории обеих стран. «Первый шаг сделан», — сказал Дуда и добавил, что посол Яков Ливне «представил сегодня верительные грамоты». Герцог также обратился к польскому лидеру с просьбой возвратить посла Польши в Израиль. «Я надеюсь, что в ближайшее время это произойдет», — заключил он.

Уже известно, что Варшава и Тель-Авив начали принимать первых дипломатических работников.

В 2021-м президент Польши решил подписать спорный закон, который затрагивает реституцию имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Израиль назвал закон «антисемитским и аморальным», после чего глава МИД Яир Лапид отозвал поверенного из Варшавы. Израильский министр также отметил, что Польша превратилась «в антидемократическую, нелиберальную страну», которая не чтит память о величайшей трагедии в истории. МИД Польши, в свою очередь, заявил, что предпримет симметричные шаги в ответ на отзыв из Варшавы посла Израиля.

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Варвара Кошечкина
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