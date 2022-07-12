Задержан устроивший покушение на чиновницу Мелитополя диверсант

В Запорожье сообщили о задержании диверсанта Жука, покушавшегося на чиновницу Шапурову

Правоохранители Запорожской области задержали диверсанта, устроившего покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», — написал чиновник, уточнив, что Жук сотрудничает со следствием и дает признательные показания в отношении своих сообщников.

Также Жук рассказал об участии бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова, действующего по указанию Службы безопасности Украины (СБУ), в подготовке терактов. Кроме того, от диверсанта получены сведения о причастности жителя Мелитополя Евгения Астахова к подрывам железнодорожного полотна и подрыву 12 июня урны возле здания ГУ МВД Запорожской области, он объявлен в розыск.

Ранее в Запорожье установили личность человека, ответственного за покушение на главу администрации Мелитопольского района области Андрея Сигуту. При этом имя преступника и подробности произошедшего не раскрываются. Представитель администрации Запорожской области отметил, что на месте преступления продолжаются следственно-оперативные действия. Подробнее о покушении он пообещал рассказать позже, так как огласка, считает он, может помешать расследованию.