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Оценен вред деревянных домов для окружающей среды

Рослесинфорг сравнил выбросы парниковых газов от деревянного дома и квартиры

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Деревянные дома оказались в 2,6 раза менее вредными для окружающей среды, чем квартиры. Влияние разных видов жилья на планету оценили в Рослесинфорге, результаты исследования передает РБК.

Эксперты сравнили углеродный след, который остается при строительстве дома из оцилиндрованного бревна площадью 100 квадратных метров и квартиры такого же размера с двумя ванным комнатами в монолитном доме. Учитывались все этапы создания жилья — от подготовки материалов до строительных работ.

Заготовка древесины для частного дома имеет отрицательный углеродный след за счет способности дерева удерживать парниковые газы — минус 101 тонна углекислого газа. При производстве других стройматериалов в атмосферу попадает около 93 тонн выбросов, а при производстве и проведении коммуникаций — 51 тонна. Еще 2,9 тонны приходится на транспортировку материалов. В итоге углеродный след от строительства деревянного дома составляет 67 тонн выбросов. Кроме того, такой дом станет запасником для 24,5 тонны углерода — количество, равное объему выбросов малолитражного автомобиля в течение почти 30 лет.

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В случае с квартирой, на этапе производства стройматериалов в атмосферу попадает 173 тонны углекислого газа. При этом транспортировка компонентов оставляет менее заметный углеродный след относительно строительства деревянного дома — это происходит благодаря большому объему материалов и способам доставки. За пару лет стройки выбрасывается около 1,25 тонны углекислого газа в расчете на одну квартиру. Таким образом, создание квартиры оставляет в атмосфере 174 тонны выбросов.

В 2021 году выступающие за борьбу с изменением климата раскритиковали небоскреб-пирамиду, который собираются построить в Париже к 2026 году. Они заявили, что создание такого здания не совместимо с целью страны сократить выбросы парниковых газов, так как небоскреб оставит катастрофический углеродный след.

Александра Качан
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