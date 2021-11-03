Небоскреб-пирамиду в Париже назвали катастрофическим

News.24: небоскреб в Париже Tour Triangle в форме пирамиды может оставить углеродный след

Будущий небоскреб в Париже под названием Tour Triangle планируют построить в форме пирамиды к 2026 году. Выступающие за борьбу с изменением климата назвали объект катастрофическим, сообщает News.24.

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Авторами проекта выступили швейцарские архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мерон. Они возведут 42-этажный небоскреб высотой 180 метров, работы начнутся в 2022 году. Площадь объекта оценили в 92 тысячи квадратных метров. Средства на реализацию проекта выделила французская страховая группа компаний AXA. Небоскреб станет одной из немногих высотных построек, расположенных в черте города.

Некоторые представители городского совета не оценили задумку архитекторов, посчитав ее отклонением в решении проблемы изменения климата. Противники возведения небоскреба отметили, что он не совместим с целью Франции сократить выбросы парниковых газов, так как здание может оставить катастрофический углеродный след.

В июле из-за недостаточной эффективности построек в Китае запретили строительство небоскребов высотой более 500 метров и ограничили возведение башен высотой более 250 метров. Строения свыше 100 метров должны будут строго соответствовать масштабу города и пожарной безопасности.