Коронавирус и климат изменят небоскребы

Dezeen: в ближайшие 20 лет небоскребы будут строить из дерева, камня и терракота

В ближайшие 20 лет пандемия коронавируса и проблема изменения климата станут наиболее важными факторами, которые изменят дизайн небоскребов. К таким выводам пришли эксперты, опрошенные изданием Dezeen.

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Из-за угрозы распространения вируса небоскребы перестанут строить как «герметичные помещения» с искусственной вентиляцией. У высотных зданий возрастет потребность в естественной вентиляции и открывающихся окнах. Подобные системы также снизят уровень выбросов вредных веществ.

Специалисты прогнозируют в строительстве небоскребов ограничение на стекло. Материал будут использовать в местах, где необходим обзор, а для фасадов возьмут фотоэлектрические элементы. Помимо стекла, эксперты предлагают древесину, терракот и камень, чтобы «очеловечить» объекты. «То, что мы пытаемся сделать сегодня с высоким зданием, — это в некотором смысле очеловечить его, вернуть некоторые признаки ремесла, которое мы так любим в небольших постройках», — пояснили в архитектурном бюро Kohn Pedersen Fox.

Небоскребы также хотят подготовить к возможным стихийным бедствиям из-за глобального потепления. Между зданиями предлагают строить мосты, чтобы в случае затопления перейти в безопасные место. Важные элементы инфраструктуры планируют переместить из подвалов на более высокий уровень. «На данный момент в Нью-Йорке требуется, чтобы такие вещи, как аварийные генераторы и электросети, были вне зоны затопления», — отметил архитектор Унг-Джу Скотт Ли.

Ранее в американском городе Майами начали строительство небоскреба Legacy Tower. В нем оборудуют жилые резиденции, гостиничные номера, а десять этажей отдадут под учреждения здравоохранения, включая медицинский центр. Таким образом в здании хотят разместить все, чтобы существовать в условиях пандемии.