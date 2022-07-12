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В ДТП с маршруткой на российской трассе пострадали 11 человек

Один человек погиб и еще 11 пострадали в ДТП с участием маршрутки на трассе в Ленобласти

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Один человек погиб и еще 11 пострадали в ДТП с участием междугородной маршрутки на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, пишет издание «Фонтанка».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел в отбойник на российской трассе. В следовавшей в Лугу маршрутке в момент ДТП находились два десятка пассажиров, в том числе несовершеннолетний.

Известно, что водитель скончался на месте, по одной из версий, во время движения мужчине стало плохо. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

К месту случившегося выехали сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП начала выяснять полиция.

Ранее в Уфе при столкновении маршрутки и двух легковых авто пострадали восемь человек. В региональном управлении ГИБДД организовали проверку.

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Анна Щербакова
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