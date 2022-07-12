Политолог назвал возможную цель ударов ВСУ по Новой Каховке

Военный политолог Перенджиев назвал целью удара по Новой Каховке нанесение урона экономике

Целью ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке могло быть нанесение урона экономическим интересам региона, а также запугивание населения, предположил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

В ночь на вторник, 12 июля, украинские войска обстреляли Новую Каховку. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС.

«Прежде всего, цель здесь вызвать страх, — считает Перенджиев. — Но также задачей было нанесение удара по экономическим интересам и ресурсам».

Военный политолог назвал удар ВСУ достаточно чувствительным для экономики региона.

«Удар был произведен по заводу, производившему оборудование для гидроэлектростанций, что, естественно, является очень важным аспектом. В том числе и для экономики самой Новой Каховки. Удар же по удобрениям был произведен, во-первых, потому, что они сами по себе носят взрывчатый характер, а во-вторых, потому, что это сразу еще и урон для экологии, загрязнение почвы, воздуха. Так что здесь целый комплекс механизмов», — считает Перенджиев.

Ранее глава администрации Каховского района Херсонщины Владимир Леонтьев сообщал о семи погибших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он указал, что в результате удара также пострадали десятки объектов инфраструктуры, среди них школы, детские сады, больница и храмы.