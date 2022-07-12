Чубайс пообещал помочь российской отрасли уходом с поста

Чубайс сообщил, что его уход с поста в АРВЭ поможет развитию энергетической отрасли

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс пообещал, что его уход с поста сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ) поможет развитию отрасли возобновляемой энергетики в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя цель — не пост председателя АРВЭ, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована», — отметил Чубайс.

По данным агентства, новым сопредседателем АРВЭ единогласно выбрали предпринимателя, основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Члены партнерства согласились с отставкой Чубайса, однако он остался на позиции члена президиума ассоциации.

Чубайс решил досрочно сложить полномочия в партнерстве в июне 2022 года. Ранее он покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, а после по собственному желанию ушел из составов советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».