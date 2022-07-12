Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

ЕКА прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту ExoMars

Глава ЕКА Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars-2022

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Европейское космическое агентство (EКA) полностью прекращает ранее приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars-2022. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора агентства Йозефа Ашбахера.

Совет управляющих ЕКА обсудил судьбу ровера и посадочной платформы миссии ExoMars-2022, признав, что в текущих обстоятельствах, связанных с ситуацией на Украине и санкциями, дальнейшее сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту официально прекращается. Ашбахер отметил, что ЕКА представит новые идеи о дальнейших действиях уже с другими партнерами 20 июля.

Межпланетная космическая станция «ЭкзоМарс» предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.

Однако 28 февраля ЕКА назвала запуск миссии маловероятным из-за спецоперации на Украине.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Немов
Обсудить
Последние новости
Нарышкин указал на нервную реакцию Польши из-за утечки планов по разделу Украины
Россиянка нечаянно убила чашкой пристававшего к ней мужчину
США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России
«Нафтогаз» попросил кредиторов отсрочить выплаты по еврооблигациям
Жена Реввы стала соседкой директора Black Star
Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом
Казахстан построит паромный флот и новый порт на Каспийском море
Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу
В «Роскосмосе» отреагировали на разрыв сотрудничества с ЕКА
Эндокринолог назвала признаки цифрового переутомления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.