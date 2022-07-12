ЕКА прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту ExoMars

Глава ЕКА Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars-2022

Европейское космическое агентство (EКA) полностью прекращает ранее приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars-2022. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора агентства Йозефа Ашбахера.

Совет управляющих ЕКА обсудил судьбу ровера и посадочной платформы миссии ExoMars-2022, признав, что в текущих обстоятельствах, связанных с ситуацией на Украине и санкциями, дальнейшее сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту официально прекращается. Ашбахер отметил, что ЕКА представит новые идеи о дальнейших действиях уже с другими партнерами 20 июля.

Межпланетная космическая станция «ЭкзоМарс» предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.

Однако 28 февраля ЕКА назвала запуск миссии маловероятным из-за спецоперации на Украине.