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В России на таможне у молдаванина отобрали 27 килограммов накладных ресниц

Псковские таможенники конфисковали более 27 килограммов накладных ресниц у молдаванина

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Псковские таможенники отобрали десятки килограммов накладных ресниц. Об этом пишет «Интерфакс».

Во вторник, 12 июля, пресс-служба региональной таможни сообщила о попытке вывоза из России в Молдавию партии незадекларированных комплектов искусственных ресниц. Инцидент произошел на посту МАПП «Бурачки», расположенном на границе с Латвией.

Осматривая автомобиль гражданина Молдавии, сотрудники нашли и конфисковали пакеты с картонными коробками, в которые были упакованы боксы с товаром. Известно, что общий вес нелегальной поставки составил более 27 килограммов.

Мужчина объяснил служащим, что действовал по просьбе знакомого и о содержимом коробок осведомлен не был. Утверждается, что товар был изъят для экспертизы, а против перевозчика было возбуждено административное дело.

Ранее в июле у дочери главы российского горнолыжного курорта «Роза Хутор» Сергея Бачина изъяли дизайнерские украшения в московском аэропорту Внуково. На таможенном контроле в багаже девушки были обнаружены дорогостоящие ювелирные изделия люксового модного бренда Louis Vuitton. Стоимость незадекларированных драгоценностей оценили в 4,5 миллиона рублей.

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Полина Гераскина
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