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Ида Галич раскрыла отношение к эмиграции из России

Блогерша Ида Галич заявила, что останется жить в России и хочет сделать ее лучше

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогерша Ида Галич заявила, что не намерена покидать Россию, так как не верит, что массовая эмиграция способна улучшить жизнь в стране. Отношение к переезду из РФ она раскрыла в сторис своего Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Один из подписчиков спросил Галич, останется ли она жить в России. Блогерша ответила утвердительно. «Это означает, что я хочу жить на родине и попробовать сделать ее лучше. Не верю, что если мы все соберемся и свалим [из РФ], здесь случится что-то хорошее», — рассудила она.

Звезда также отметила, что в России у нее семья и большой штат сотрудников. По словам Галич, она не может позволить себе «всех бросить и уехать жить в другую страну на заработанные деньги». «Вся моя жизнь здесь. Я делаю то, что могу, и стараюсь делать это хорошо», — заключила блогерша.

Ранее о перспективе эмиграции также порассуждал российский блогер Стас Круглицкий. Он заверил, что не намерен уезжать из страны.

Перед этим о переезде из РФ высказалась блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева. Она сообщила, что не покидала Россию и не планирует делать этого.

Синдром отмены: Россия
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Маргарита Щигарева
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