Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль отреагировал на внеочередное заседание Госдумы

Песков сообщил, что в Кремле пока не комментируют внеочередное заседание Госдумы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кремле в настоящий момент не имеют комментариев по поводу внеочередного заседания Госдумы. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«В данном случае мне нечего пока вам сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Владимир Путин не планирует выступать на этом собрании, уточнил официальный представитель Кремля.

11 июля депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов заявил, что совет Государственной Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента. Мероприятие состоится в пятницу, 15 июля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позднее пояснил, что на заседании планируют обсудить меры по поддержке россиян и экономики.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет
Россиянин провел в реанимации две недели после укуса клеща и умер
Литва направит еще несколько миллионов евро Украине
Хоккеист Федотов примет присягу в закрытом режиме
Россияне смогут больше зарабатывать на просмотрах видео
Россиянин решил переехать реку на квадроцикле и утонул
Кремль оценил создание в Приморье отряда добровольцев для отправки на Украину
Кремль отреагировал на желание экс-президента Польши сократить Россию
Россиянам объяснили правила выбора дешевого вина
Британские медики предсказали превращение вспышки обезьяньей оспы в эндемию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.