Кремль отреагировал на внеочередное заседание Госдумы

Песков сообщил, что в Кремле пока не комментируют внеочередное заседание Госдумы

В Кремле в настоящий момент не имеют комментариев по поводу внеочередного заседания Госдумы. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«В данном случае мне нечего пока вам сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Владимир Путин не планирует выступать на этом собрании, уточнил официальный представитель Кремля.

11 июля депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов заявил, что совет Государственной Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента. Мероприятие состоится в пятницу, 15 июля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позднее пояснил, что на заседании планируют обсудить меры по поддержке россиян и экономики.