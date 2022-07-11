Володин назвал темы внеочередного заседания Госдумы

Володин заявил, что на внеочередном заседании Госдумы рассмотрят меры по поддержке россиян

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента в пятницу, 15 июля, собирается на внеочередное заседание для рассмотрения мер по поддержке россиян и экономики. Об этом сообщается на думском сайте.

По его словам, с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

«В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», — назвал темы заседания Володин.

Ранее стало известно, что совет Государственной Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на пятницу, 15 июля. Сообщалось, что будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения.

7 июля Госдума завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.