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Володин назвал темы внеочередного заседания Госдумы

Володин заявил, что на внеочередном заседании Госдумы рассмотрят меры по поддержке россиян
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента в пятницу, 15 июля, собирается на внеочередное заседание для рассмотрения мер по поддержке россиян и экономики. Об этом сообщается на думском сайте.

По его словам, с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

«В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», — назвал темы заседания Володин.

Ранее стало известно, что совет Государственной Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на пятницу, 15 июля. Сообщалось, что будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения.

7 июля Госдума завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.

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Сергей Истомин
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